推動金香減量有成 中元普渡埔里鎮民還要這樣做

2019-08-13 17:00

〔記者佟振國／南投報導〕15日就是中元普渡，為避免大量焚燒金紙造成空氣污染，南投縣埔里鎮公所照例推行金紙減量與集中處理，宮廟普渡的金紙可運至第7公墓指定地點暫置，當天下午鎮公所前也有清潔隊回收車供鎮民放置，往年統計回收量可達15噸，有效減少空污，推動空污防治的暨南國際大學教授戴榮賦也在臉書呼籲，「金紙減量與集中燒」能避免暴露在高濃度PM2.5以及可能的重金屬中，為自己的呼吸道與健康盡點心力。

埔里鎮近幾年秋冬季節空污問題嚴重，PM2.5濃度常達紅色警戒，除了要減少外來空氣污染源，埔里產官學界也積極推動本地空污減量，包括查報取締露天焚燒，許多宮廟配合金香減量，一個香爐只插1支香，甚至封閉金爐不燒金紙，公所也於中元普渡力推「紙錢減量燒與集中燒」的政策。

公所清潔隊表示，15日中元普渡，鎮內宮廟普渡的金紙較多，公有納骨塔也有聯合普渡儀式，可將祭拜後的金紙運至第7公墓指定地點暫置，當天下午2點至4點也會調派資源回收車，於鎮公所前集中收運家戶的金紙，擇期外運至具有完善空氣污染防制設備，並已慎重舉行淨爐儀式的台中市烏日資源回收焚化場集中燃燒。

清潔隊指出，近幾年中元普渡集中收運的金紙量可達15噸，若全部進行露天焚燒，將製造嚴重空污，也感謝鎮民的配合。

推動空污防治的暨大教授戴榮賦也在臉書呼籲，「紙錢減量燒與集中燒」是為了自己與鄰居的健康，避免暴露在近處高濃度的PM2.5以及可能的重金屬中，絕不是為了清潔隊、環保局與環保署，是為自己的呼吸道盡點心力。

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