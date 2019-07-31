中元普渡紙錢集中燒 宜縣設161個代收點

2019-07-31 17:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］進入農曆7月鬼月期間，不少民眾都會普度祭拜好兄弟，但燃燒大量紙錢卻影響空氣品質；宜蘭縣政府從名起至8月29日，除推出各鄉鎮市資源回收車紙錢收運服務，更整合縣內6個鄉鎮市超市、超商及18間廟宇，設置161處紙錢集中代收點；縣府環保局說，集中的紙錢將在具防治設備的利澤焚化廠燃燒，以減少空污排放。

宜蘭縣政府從2008年開始，推動紙錢集中收運作業，農曆7月期間收運成果，參與單位從17處提升到今年的161處，收集噸數從37.7噸提升到去年的124.4噸。

今年縣政府除持續提供紙錢收運服務，更結合頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉及蘇澳鎮境內的全家、7-11、萊爾富、與OK等4大超商，以及全聯福利中心、喜互惠兩大超級市場，提供金紙集中代收點。

頭城慶元宮、宜蘭市五穀廟、三清宮、東嶽廟、鎮興廟、金七結福德廟、慈安寺、碧霞宮、羅東鎮慶安宮、羅莊慈安寺、永和寺、勸世堂；蘇澳鎮永安宮、進安宮、龍德城隍爺廟、妙光寺、礁溪鄉黃龍山黃帝神宮及國聖廟等13間廟宇，也提供代收服務，廟宇加超商，共計提供161處金紙集中代收點。

縣府環保局指出，去年中元期間集中收運紙錢量已達124.4公噸，今年可望突破130公噸，顯示民眾、廟宇已逐漸接受環保祭祀及紙錢集中焚化的觀念。

環保局指出，縣府所屬機關的普渡活動，將持續不燃燒傳統紙錢，改以結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」做為祭祀使用，響應低碳祭祀理念。

環保局呼籲，廟宇、社區或其他機構若有意願配合，除了可與環保局聯絡自行運送至利澤焚化廠，亦可與轄內之鄉鎮市公所清潔隊聯繫配合收運作業，可洽詢環保局03-9907755轉211游小姐或利澤焚化廠03-9909612轉2125林小姐。

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