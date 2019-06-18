這不是燒垃圾！ 全國首座紙錢專爐今啓用

2019-06-18 12:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市環保局向行政院環保署爭取2000萬元補助經費，設置全國首座紙錢專爐，並命名為「南市淨圓滿紙錢專爐」，今（18）日啓用典禮，以後給神明丶先人的紙錢分開焚化，不與－般廢棄物共用焚化爐，希望符合民俗信仰「直達天聽」。

南市以焚化爐協助執行紙錢集中燒政策已達8年，可是民眾對廢棄物與紙錢混燒疑慮，為解除疑慮及提升民眾配合紙錢集中燒意願，且兼顧減少空氣污染物排放，這座紙錢專用爐開啓先例。

台南市環保局說，環保金爐和民間環保金爐最大差異在於進料系統、煙氣冷卻及後端防制設備，其處理量為每小時可處理300公斤紙錢，每年可達燒化1200公噸以上紙錢，而後端設置袋濾式集塵器、活性炭塔及噴藥系統等防制設備，有效去除空氣污染物及環境賀爾蒙戴奧辛。

今天啓用典禮，環保署長張子敬、台南市長黃偉哲、南市議長郭信良與地方民代共同出席見證。黃偉哲形容表示，就像要匯錢給朋友，需要指定姓名對象，專用爐可以達成民眾信仰敬意，感謝環保署大力支持，未來專用爐更有助宣導宮廟配合。

南市環保局表示，紙錢專爐專燒是一項新的施政議題，本市期望透過空污防制設備的導入，降低大量露天燒化紙錢產生空氣污染物，為南市亮麗晴空新增一項新的里程碑。

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