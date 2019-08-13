雞籠中元祭「有送有保庇」 他們這樣做高票當選

2019-08-13 16:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣無形文化資產第一號雞籠中元祭，明天（14日）將迎來重頭戲放水燈遊行、施放水燈頭儀式，中正區市議員張顥瀚說，張廖簡宗親會每年都會由宗親壯丁親自推送水燈頭海中焚化，心誠則靈，「有送有保庇」，去年地方選舉，基隆市議員有7名張姓參選人，6人當選。

每年雞籠中元祭重頭戲，會在農曆7月14日子時在八斗子望海巷舉行施放水燈頭儀式，各姓宗親會水燈依序排列，由道長擺案誦經、燒銀紙進行淨壇儀式後，依序將水燈送往海上，點燃水燈內的紙錢招引海上無主孤魂返回陸上陽間接受供奉，也有庇佑送走災厄，迎來好運的含意。

雞籠中元祭從清朝咸豐5年創辦迄今，已傳承165年歷史，肇因於清代漳州人、泉州人械鬥不斷，雙方後來協調以「賽陣頭」代替「打破頭」，延續至今參與中元祭的宗親，也從最早的11字姓氏到現在的15字姓氏輪值主普，名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，也是台灣第一個無形文化資產，今年輪到許姓主普。

中正區市議員張顥瀚說，祭祀好兄弟，除了普度，放水燈頭是心誠則靈，「有送有保庇」，張廖簡宗親會每年都會推出宗親壯丁親自推送水燈頭到海中焚化，他自己就參加過兩次，今年邁入第三年，以往各宗親會水燈頭放在海上，消防人員或救難大隊會幫忙把水燈給推出海上，但張廖簡宗親會都是由宗族壯丁親自將水燈頭一路推到外海，要游個100多公尺，充份展現對老大公、好兄弟的虔誠與尊重，也保佑一年中有更好的運氣。

張顥瀚說，去年地方選舉，基隆的張廖簡宗親都能順利當選「七中六」，包括張顥瀚、張淵翔、張之豪、張芳麗、張秉鈞、張耿輝6人，31席市議員有6席姓張，老大公冥冥之中有保佑。

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