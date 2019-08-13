全國首例試辦！高市搭公車手機QR CODE嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 13:15

〔記者黃建華／高雄報導〕國人行動電話幾乎人手一機！高市交通局與宏碁智通公司及一卡通公司為此合作，全國首創公車試辦使用手機QR CODE（Line Pay一卡通乘車碼）支付車資、「嗶一下嘛ㄟ通！」副市長葉匡時今天表示，即日起，於橘12及橘20兩條路線先行試辦。

一卡通、高雄捷運與宏碁智通今於市府鳳山行政中心舉辦記者會，由副市長葉匡時、交通局長鄭永祥、捷運局長范揚材、line pay台灣董事長丁雄注、高捷董事長楊岳崑、一卡通董事長張修齊、宏碁智通總經理游明豐、中冠資訊董事長梁啟修等人，共同宣佈高雄市橘12、橘20線公車及捷運全閘門，領先全國啟用行動支付QR CODE乘車碼搭乘服務。

葉匡時指出，隨著科技不斷進步，大眾運輸支付方式從早期的現金或紙幣演變成電子票證，近年來手機已成民眾隨身設備;使用行動裝置支付大眾運輸車資已成未來趨勢，也是打造智慧交通重要的一環，目前高雄捷運已全閘門開通使用QR CODE搭車。

張修齊表示，配合市府推廣大眾運輸智慧旅運服務，一卡通積極將手機行動支付功能佈建到捷運、公車等不同交通運具，提供使用者更便利的支付選擇，提昇高雄市大眾運輸的支善度，同時也提供使用者許多的優惠折扣，歡迎民眾能多加利用。

鄭永祥說，高雄市為全國第一個試辦手機QR CODE 搭公車的城市，即日起於橘12及橘20公車試辦，這兩條路線的公車前後門皆裝設可讀QR CODE及電子票證的驗票機，未來將逐步擴展至全高雄市所有公車路線，讓高雄市朝智慧城市更邁進一大步。

交通局說明，使用Line Pay一卡通乘車碼（須綁定銀行帳戶）支付車資，跟電子票證一樣，上下車皆須刷條碼，一段票一律扣12元，起訖站超過8公里扣2段票24元。

交通局提醒，試辦使用QR CODE搭公車暫無法提供轉乘及第3段起免費等優惠，為鼓勵民眾多多使用此項便利的設備，只要在12月底前使用QR CODE搭公車，每趟次（上下車算一趟次）都可獲得Line Point 10點，每人每月最高可得100點，1點相當於現金1元，可以直接到超商換購商品，歡迎民眾多多利用QR CODE（Line Pay一卡通乘車碼）來搭公車。

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