大雨滂沱雲縣正常上班上課 應變中心三級開設

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天清晨雷雨交加，雲林縣長張麗善透過臉書宣布應變中心三級開設，8點30分提升為二級開設，縣府呼籲上班、上課民眾多注意安全。
雲林縣自昨天深夜到今天上午雷雨交加，大埤、虎尾等鄉鎮部分地區傳出停電，斗六、西螺、虎尾也傳出部分部落積水，上午8點過後雨勢稍減，積水情況未加遽。
張麗善指示縣府水利處等單位隨時掌握豪雨造成影響，即時回報嚴重積水回報，民眾也可隨時將災情回報給縣府，或撥打1999專線。（08:41更新）
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天清晨雷雨交加，雲林縣長張麗善透過臉書宣布應變中心三級開設，8點30分提升為二級開設，縣府呼籲上班、上課民眾多注意安全。
雲林縣自昨天深夜到今天上午雷雨交加，大埤、虎尾等鄉鎮部分地區傳出停電，斗六、西螺、虎尾也傳出部分部落積水，上午8點過後雨勢稍減，積水情況未加遽。
張麗善指示縣府水利處等單位隨時掌握豪雨造成影響，即時回報嚴重積水回報，民眾也可隨時將災情回報給縣府，或撥打1999專線。（08:41更新）