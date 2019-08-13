大雨滂沱雲縣正常上班上課 應變中心三級開設

2019-08-13 08:13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今天清晨雷雨交加，雲林縣長張麗善透過臉書宣布應變中心三級開設，8點30分提升為二級開設，縣府呼籲上班、上課民眾多注意安全。

雲林縣自昨天深夜到今天上午雷雨交加，大埤、虎尾等鄉鎮部分地區傳出停電，斗六、西螺、虎尾也傳出部分部落積水，上午8點過後雨勢稍減，積水情況未加遽。

張麗善指示縣府水利處等單位隨時掌握豪雨造成影響，即時回報嚴重積水回報，民眾也可隨時將災情回報給縣府，或撥打1999專線。（08:41更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法