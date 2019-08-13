中南部下半天雨勢緩和 其他地區留意午後雷陣雨

2019-08-13 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）受西南風影響，彰化縣、雲林縣，嘉義市，嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，氣象局今天清晨也發布大雷雨即時訊息。

氣象局表示，今天中南部地區、台東南端持續有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午短時強降雨現象依舊明顯，下半天起雖然雨勢有緩和的趨勢，但仍會不定時下起雨，其他地區大致為多雲，午後有局部雷陣雨。溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及台東溫度可能來到36度以上。

氣象局預估，週三至週日（14日至18日）受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，海邊活動請注意安全。

颱風消息部分，第10號輕度颱風柯羅沙，持續朝日本方向前進，週三之後將開始影響日本的天氣，欲前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

空氣品質方面，13日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主；北部空品區及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，易達「橘色提醒」等級。

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