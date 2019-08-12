巴克禮創台南神學院 夫人「螃蟹轎」復刻版再現
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台東馬偕醫院在《我在後山追尋巴克禮牧師》新書發表會中，重現當年巴克禮夫人乘坐的「螃蟹轎」復刻版。（記者王秀亭攝）

台東馬偕醫院在《我在後山追尋巴克禮牧師》新書發表會中，重現當年巴克禮夫人乘坐的「螃蟹轎」復刻版。（記者王秀亭攝）

2019-08-12 19:09

［記者王秀亭／台東報導］台東馬偕醫院牧師潘稀祺近年整理國外宣教士來台東宣教歷史，繼2年前出版第一位到台東的宣教士李庥牧師傳記，今天出版第二位宣教牧師巴克禮與後山的故事，《我在後山追尋巴克禮牧師》新書發表會中，重現當年巴克禮夫人乘坐的「螃蟹轎」復刻版，凸顯百年前宣教艱辛，亦盼東馬員工承襲堅強、不怕苦精神。

潘稀祺表示，130多年前來台的巴克禮博士，對台灣貢獻良多，駐點台南，引進印刷技術，並創立台灣第一份報紙「教會公報」，開創台南神學院及長榮中學，還將新舊約聖經翻譯成羅馬字，期間4度分別從海、陸到台東。

潘稀祺說，巴克禮從1881年4月起陸續到後山訪視教會4次，每次都以徒步方式在台東各地走2個月，為了編撰這本新書，全家人按圖索驥，體驗巴克禮夫婦在大環境不佳、交通不便的年代裡，乘船或走浸水營古道到台東後，在靠著雙走徒步走訪各地教會的艱辛。

由於當年山路崎嶇，為減少身為護理人員、隨身攜帶藥品與夫同行的巴克禮夫人身體負擔，當年的阿美族人用「螃蟹轎」抬著巴克禮夫人，潘稀祺說，這張乘坐螃蟹轎的照片是在英國雜誌找到，看到時相當感動，也因為乘著這張轎，讓巴克禮夫人可以沿路治療當地生病的民眾，進行醫療傳教。

潘稀祺不僅將照片彩繪成畫，今天更重現螃蟹轎復刻版，並由院內的原住民同仁扛起復刻版轎子，象徵承襲當年的宣教精神。潘稀祺表示，《我在後山追尋巴克禮牧師》發表適逢巴克禮博士170周年誕辰，新書將進行義賣，所得捐助東馬癌症醫療大樓興建。

  • 台東馬偕醫院牧師潘稀祺找到當年巴克禮夫人到台東乘坐得螃蟹轎照片，並將它彩繪成畫。（記者王秀亭攝）

    台東馬偕醫院牧師潘稀祺找到當年巴克禮夫人到台東乘坐得螃蟹轎照片，並將它彩繪成畫。（記者王秀亭攝）

  • 台東馬偕醫院重現「螃蟹轎」復刻版，傳達百年前傳教士到後山醫療宣教艱辛。（記者王秀亭攝）

    台東馬偕醫院重現「螃蟹轎」復刻版，傳達百年前傳教士到後山醫療宣教艱辛。（記者王秀亭攝）

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