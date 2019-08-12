巴克禮創台南神學院 夫人「螃蟹轎」復刻版再現

2019-08-12 19:09

［記者王秀亭／台東報導］台東馬偕醫院牧師潘稀祺近年整理國外宣教士來台東宣教歷史，繼2年前出版第一位到台東的宣教士李庥牧師傳記，今天出版第二位宣教牧師巴克禮與後山的故事，《我在後山追尋巴克禮牧師》新書發表會中，重現當年巴克禮夫人乘坐的「螃蟹轎」復刻版，凸顯百年前宣教艱辛，亦盼東馬員工承襲堅強、不怕苦精神。

潘稀祺表示，130多年前來台的巴克禮博士，對台灣貢獻良多，駐點台南，引進印刷技術，並創立台灣第一份報紙「教會公報」，開創台南神學院及長榮中學，還將新舊約聖經翻譯成羅馬字，期間4度分別從海、陸到台東。

潘稀祺說，巴克禮從1881年4月起陸續到後山訪視教會4次，每次都以徒步方式在台東各地走2個月，為了編撰這本新書，全家人按圖索驥，體驗巴克禮夫婦在大環境不佳、交通不便的年代裡，乘船或走浸水營古道到台東後，在靠著雙走徒步走訪各地教會的艱辛。

由於當年山路崎嶇，為減少身為護理人員、隨身攜帶藥品與夫同行的巴克禮夫人身體負擔，當年的阿美族人用「螃蟹轎」抬著巴克禮夫人，潘稀祺說，這張乘坐螃蟹轎的照片是在英國雜誌找到，看到時相當感動，也因為乘著這張轎，讓巴克禮夫人可以沿路治療當地生病的民眾，進行醫療傳教。

潘稀祺不僅將照片彩繪成畫，今天更重現螃蟹轎復刻版，並由院內的原住民同仁扛起復刻版轎子，象徵承襲當年的宣教精神。潘稀祺表示，《我在後山追尋巴克禮牧師》發表適逢巴克禮博士170周年誕辰，新書將進行義賣，所得捐助東馬癌症醫療大樓興建。

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