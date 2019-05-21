跟著巴克禮趴趴走 台灣教會公報社復刻百年前「阿美轎」

2019-05-21 13:13

〔記者劉婉君／台南報導〕蘇格蘭牧師巴克禮設立台灣第1所西式大學、創辦台灣第1份報紙，紀念巴克禮170週年誕辰，台灣教會公報社復刻百年前的「阿美轎」（時稱番仔轎），舉辦「Tòe巴克禮pha-pha-走」（台語指跟著巴克禮到處走）交通特展，帶民眾一同穿越時空，感受百年前的台灣交通風情。

台灣教會公報社社長方亭嵐表示，此次展覽是根據百年前《台灣教會公報中》，巴克禮親筆寫下的遊記，以及國家圖書館提供的珍貴歷史相片，重現巴克禮當年到台灣東部地區時搭乘的「阿美轎」，也推出限量體驗名額，讓民眾有機會感受當年東部山區交通的艱難。

此外，巴克禮也曾記述環台旅行時，在牛車上過夜的情景，因此，社方也向七股區三股國小借來一輛牛車，牛車上還有車主蔡國賓安置的「探更寮」，為早期養殖人家半夜巡視魚塭的臨時過夜之處。

台灣教會公報社的落地窗玻璃上，也以玻璃貼展示鵝鑾鼻燈塔以及航行海內外的各式船隻，從巴克禮的遊記中，可看到百年前香港官府即強制雇主必須讓勞工「做六休一」。

另外，2樓以桌上型展版重現復古火車，並節錄鐵路開通後對南來北往交通所帶來的便利，現場還有免費明信片，可以蓋上紀念印章戳章留念。

「Tòe巴克禮pha-pha-走」交通特展展期自5月24日起至7月12日止，5月25日、6月8日、6月22日、7月6日上午11點，限額30名免費乘轎體驗。

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