雨彈炸台中！南屯溪水暴漲 盧秀燕緊急勘查楓樹橋

2019-08-12 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一早下起豪大雨隨即傳出災情，其中南屯溪溪水暴漲一度溢流路面造成汽車拋錨，市長盧秀燕近中午緊急到楓樹橋勘查豪雨情形表示，因應強降雨，交通局、警察局協助交通維持、消防局完成災情整備，已成立三級災害應變中心，將可能損失減到最低，並指示水利局、建設局持續待命，隨時投入緊急救災，守護市民安全。

受西南氣流影響，台中今早發生短時強降雨，導致市、屯、海區多處道路積淹水，水利局一早緊急啟動應變小組，第一時間指派搶修人員至現場排除，多處積淹水於雨停後已逐漸消退，市長盧秀燕今早至各區巡視到台灣大道、文心路等重要路段檢視排水情況，副市長楊瓊瓔視察原縣區。

盧秀燕近中午在水利局副局長韓乃斌、建設局副局長顏煥義、南屯區長簡士喆、南屯區楓樹里長陳伯仲等人陪同下，在南屯溪上游等地視察，肯定南屯溪周邊約550公尺護岸加高後，成功達到防汛成效，並指示持續往上下游延伸，施作護岸牆，防範溢堤災情發生。

盧表示，受到短時強降雨影響，台中今早部分溪流高漲，地下道及平面道路多處積水，市府除在汛期前已針對南屯溪等重點溪流加高護岸，成功防範溢堤等災情發生，中興抽水站7時多也已開始運作，加上各地抽水站皆已待命完成，隨時可投入緊急救災工作。

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