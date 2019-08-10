山手線穩賺不賠卻難產 議員批盧秀燕：不是卡中央是卡海線

2019-08-10 21:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕俗稱「山手線」的山海環線到底要不要蓋，總經費714億，台中市要負擔360億，市府認為財政負擔過重，要全額補助，市議員施志昌說，若以非自償性經費（無法回收的成本）分配比例來算，台中市僅3成2，中央補助已經很多，而且商業開發等周邊效益近130億，他強調這是「中央賠建、地方穩賺」的建設，批評市長盧秀燕，「這不是卡中央，而是卡海線！」

「如果中央不全額補助山海環線，還沒有要做？」施志昌問盧秀燕，為何執意一定要由中央全額補助，未來山海環線興建好，受益是台中海線居民，鐵路高架化後附近土地開發利用，帶來交通便利，政府稅收也會增加，像是地價稅、土地增值稅等，附近商業活動也多，台中稅收也更多。

施志昌說，就算鐵路是中央的財產，並由台鐵營運，鐵路營運盈虧由台鐵承擔，後續鐵路效益是留在台中，因此不管是建設經費分擔模式，或未來各項收益，受益是當地居民及台中市府「利大於弊」，沒有不興建的理由，強調山海環中央虧錢做、收益地方賺，盧秀燕面子裡子都要，結果就是卡住海線發展。

盧秀燕回應，山海環線會繼續討論、繼續向中央爭取；交通局長葉昭甫局指出，大台中山海環線計畫是市府重要政策，總經費為714.02億元，中央補助353.29億元，市府負擔360.73億元，考量鐵路屬於中央財產，未來興建營運與產權歸屬中央，因此市府將全力爭取由中央專案全額補助經費。

山海環線計畫包含多個分項計畫，其中「台中都會區鐵路高架捷運化」全長21.7公里，已於去年10月通車啟用；「成功到追分雙軌化工程」路線2.2公里，經費15.4億元，已於106年11月開工，預定109年完工；「山線鐵路高架大慶延伸烏日」全長3.7公里，預估經費71.43億元。

「海線鐵路雙軌高架化」將大甲、清水、沙鹿等車站規劃雙軌高架，沙鹿車站後以平面雙軌化至追分車站，全長約25.9公里，其中高架工程長約10.9公里，平面雙軌工程約15公里，預估經費344.76億元；「大甲到后里新建甲后線鐵路」沿途設置3處車站，路線全長14.3公里，預估經費297.84億元。

至於山海環線交通部審查進度，葉局長表示，市府已於5月30日與台鐵局達成共識，可行性報告也已回復交通部，希望儘速審查通過並轉行政院核定。

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