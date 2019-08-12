歡樂玩一夏 台南觀光工廠大FUN送

2019-08-12 11:51

〔記者王涵平／台南報導〕台南有23家觀光工廠，為全國最多，南市經發局結合業者暑假大放送，9月17日前到觀光工廠消費滿500元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中國際機票等超過200項各類獎品。

經發局表示，為了減少民眾規劃出遊路線的困擾，串聯觀光工廠與鄰近景點及商圈，推出8條旅遊路線，讓遊客可以就近兼顧旅遊與購物，體驗不一樣的旅遊行程。在觀光工廠消費滿500元，即有機會抽中「臺南-大阪」及「臺南-香港」來回機票等獎品。

經發局指出，各家觀光工廠也加碼推出活動吸引民眾目光，包括國際亮點觀光工廠「台灣金屬創意館」今年8月17日辦理第二屆金夏嘉年華，攜手20家觀光工廠以迺市集‧繪工廠‧玩體驗為主軸，規劃6大趣味主題活動；以供應國際知名大廠布料的「和明織品文化館」推出夏季大特賣，特賣服飾全面1折起。

位於台南機場對面的「奇美食品幸福工廠」辦理小小店長體驗活動，透過遊戲學英文；安平工業區內的「新百祿燕窩」推出預約「燕窩DIY小職人」體驗活動即贈免費導覽；「臺南家具博物館」提供市民假日免費入場，同時推出「2019兒木藝新夏令營」，讓小朋友體驗小小木工匠做自己的玩具；佳里區的「彼緹娃藝術蛋糕」提供與自己製作的蛋糕合照並秀出照片，即享有85折優惠。

經發局表示，已有18家觀光工廠導入行動支付， 此外， 也舉辦觀光工廠優質好物遴選， 鼓勵業者能夠持續推出優質產品外，台南市觀光工廠網站http://www.tourismfactory.tw/index.php。

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