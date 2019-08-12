「2公尺」人熊近距離接觸好驚險 這招保平安…

2019-08-12 09:38

［記者黃明堂／台東報導］近來台灣黑熊頻頻現蹤、與人相遇，連在低海拔山區都會出現，昨天在關山紅石林道更有人與大熊2公尺近距離四眼相對的驚險情況。面對人熊愈來愈多的接觸，台東林管處表示，偶遇到熊，應緩慢倒退，切勿試圖接近熊。如果真的遭受熊攻擊，則務必全力回擊。

台東林管處說，紅石林道本來就是台灣黑熊的生活環境，近年來多少都有目擊紀錄，今年7月，也有處內同仁目擊，林管處已設置紅外線照相機監控中。

林管處表示，台東近來各處發現熊的目擊紀錄增加，因此呼籲進入山區遊客，要做好心理準備，盡量不要前往有熊出沒的山區。如在有熊出沒頻繁的山區活動應注意，應儘量結伴同行，若一個人走路時可製造點吵雜聲，如唱歌、拍手、隨身攜帶哨子或鈴鐺（熊鈴）、或攜帶防熊噴劑防身。

林管處說，昨天紅石林道出現熊的位置，其實在深山森林內，離村莊、聚落都很遠，請大家勿恐慌，近期最好勿前往該山區。昨天人熊相遇事件，有遊客試圖接近熊拍照，是很危險的行為，偶遇到熊一定要在注意自身安全的狀況下，想辦法儘速遠離。

台東林管處說，若遇到熊，務必保持冷靜，並評估現場狀況採取下列作為：

1.熊沒注意到您：請保持鎮靜，以面對黑熊方式，緩慢倒退從安全的路線離開現場。不要試圖接近熊。

2.熊注視您：請保持鎮靜，勿大動作驚嚇熊，以平緩地語氣跟熊說話及高舉雙手，以面對黑熊方式，緩慢倒退從安全的路線離開現場。不要奔跑！

3.如果熊朝您接近：有踏步、噴氣、吼叫的威嚇性舉動，切忌大聲尖叫，會讓熊更不安。此時請讓熊知道您不具威脅，依前述方式立刻離開現場。

4.如果熊衝向您：請保持鎮靜，這也可能是他對您的威嚇，必要時請用大叫、揮舞器具等方式回應（讓您看起來很巨大）。與熊10公尺內的距離，請使用防熊噴霧劑。

5.如果遭受熊攻擊，請務必全力回擊（用腳或任何器具）。

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