北東炎熱高溫上看36度 中南部8縣市豪、大雨特報

2019-08-12 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日受西南風持續影響，清晨以前新竹以南持續有降雨發生，氣象局於今凌晨4點多對苗栗、台中及雲林以南等8縣市發布豪、大雨特報，白天之後新竹以南仍會有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，下半天平地的降雨有機會趨緩，不過山區的雨勢仍會較為明顯，至於其他地區則以多雲到晴為主，午後局部地區會有短暫雷陣雨。

溫度方面，北部及東半部天氣仍炎熱，尤其桃園以北及東南部容易出現局部36度左右高溫，東南部也有焚風發生的機率，而其他地方則約33到35度，外出請多補充水分並做好防曬。

東北角海邊防突發性大浪

西南風影響，中部以北及東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）易有較強陣風，鄰近海域風浪大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區持續有長浪發生，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，海邊活動請注意安全

第10號中度颱風柯羅沙，持續朝日本方向前進，週三之後將開始影響日本的天氣，欲前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

空氣品質部分，今日西南風影響，風速偏強，中部空品區沿海地區受強風影響，白天可能發生揚塵影響空氣品質；中部空品區以南位於迎風面，擴散條件較佳、降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質普遍良好，竹苗空品區以北位於下風處，局部地區可能達普通等級；揚塵影響及污染物累積程度需視降雨強度及時間而有所變化；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，易達「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二至下週日（13日至18日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

下週北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全，其中東北角海邊易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全。

19日至21日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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