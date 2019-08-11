虎尾高中開德文先修班抵大學學分 還奪德語話劇全國冠軍

2019-08-11 19:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高中就開德語班還能抵大學學分，虎尾高中是全國第一所開設德語的高中，約3年前開大學先修班，參加今年全國高中德語盃文藝競賽，勇奪創意情境話劇比賽全國第一名，讓人刮目相看。

虎尾高中教務主任黃炯賢指出，該校德語班已納入大學AP（先修）課程，可授予大學德文學分，每學期4個學分，共需修習1年，經費由高雄科技大學應用德語系與台北歌德學院協助，學生上完及格可以抵免大學相關科系學分。

早在7、8年前虎高就開設德文課程，開全國高中風氣之先，國文老師許尤娜是幕後最大功臣，也帶起該校學習德文的風氣，大學唸台大外文系的她，研究所轉念中文，後來在高中當國文老師，兼開德語班，帶高中生學德語。

許尤娜開了風氣，但後來因為她出國再深造，於是透過台北歌德學院轉介外聘另名德語指導老師許瓊文，在德國唸的是醫學的許瓊文，是嘉義人，先生雖是德國人但在台灣工作，因為深愛教學，許瓊文成為虎高最受歡迎的德文老師，連先生都常義務協同教學。

在許瓊文夫婦指導下，虎高德語班參加今年全國高中德語盃文藝競賽，抱回全國話劇冠軍，團員之一的高二生許宥恩說，雖然還沒決定要唸大學德語系，但感謝學校能開辦先修班，讓他多學了一項德語還能上台表演，感覺很有成就感。

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