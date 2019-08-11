中市舊頂街派出所變身藝文沙龍 預計今年底開張

2019-08-11 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建物－舊頂派出所，2012年在派出所搬遷後即閒置至今，台中市文化資產處日前完成發包，由人文國際股份有限公司得標，人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，未來將以頂街藝文沙龍的概念營運，1樓作為輕食咖啡館及展售地方特產，2樓則作為藝術展演空間。

舊頂街派出所位於豐原火車站旁，興建於1930年代，為RC加強磚造，立面凸起水平線條裝飾，呈現表現主義風格，設有菱形窗及牛眼窗，建築頗具特色，2002年公告為歷史建築，原作為警察辦公廳舍，2012年頂街派出所搬遷至五都飯店旁後，舊頂街派出所即閒置未利用，之間只曾辦過1、2次展覽及活動。

台中市文化資產處為活化歷史空間再運用，7月辦理委外營運，由人文國際股份有限公司得標，雙方將於近日議約。文資處長李智富表示，該館採5年1約，將每年評鑑，若3次優良，即可優先續約，人文國際最長可經營10年。

人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，舊頂街派出所1、2樓空間合計約60坪，未來將以頂街藝文沙龍的概念，由該公司成立的子公司百分之百負責營運，其中，1樓將作為輕食咖啡館，同時展售豐原頂街在地的特產，如糕餅或漆器等；2樓則將與摘星山莊等合作，作為藝術家展示平台。

此外，每年6月至7月將邀請員警「回娘家」口述歷史及進行田野調查，編纂「警察故事」；每年12月下旬則有藝年大街活動，展售藝術品及年貨等，並計畫承租後方的鐵路倉庫，與陳清龍議員合作打造親子閱讀空間。

黃信彰表示，未來還將搭配地方特色，舉辦小頂街大豐原導讀等活動，帶領民眾參觀豐原區的老店，了解地方發展脈絡及歷史痕跡，並在舊頂街派出所內設置喵星人及通緝犯等打卡點，預計最快年底即可營運。

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