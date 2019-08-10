108課綱去中國化、性平教育疑慮 教育部長親自解釋

2019-08-10 13:11

〔記者周湘芸／新北報導〕108年課綱自8月1日上路，將在9月開學適用，教育部長潘文忠今出席立法委員蘇巧慧和吳秉叡於新北市民安國小舉行的《108新課綱解析座談會》，面對課綱內容屢遭質疑，他再次強調，108課綱的設計絕對跟「去中國化」無關，相關台灣史、中國史、世界史的份量、內容，其實與過往相當。

潘文忠指出，108課綱準備長達10年時間，3年來已經在648所前導學校試行，並投入450億在師資培育、教師專業增能、設備設施上不斷更新。他指出，課綱不是跳躍式，是從頭讓孩子能逐步的進展，政府有責任讓爸媽了解孩子有更多元的選擇性，讓小朋友更瞭解自己未來的發展。

蘇巧慧表示，自己也有2個就讀小學的孩子，心情跟各位家長一樣，「到底要做什麼樣的準備？」因此特別請教育部專業講師團跟大家說明。吳秉叡則說，許多家長面臨新課綱上路仍有許多疑惑，希望能扮演橋樑，讓更多人能夠理解，「一場（座談會）絕對是不夠的，未來也會繼續在各地辦理。」

面對課綱遭疑去中國化，潘文忠也說，相關歷史課程的份量與內容跟過往沒有太大的差別，只是希望讓學生透過專題研究的方式，可以對歷史更有統整的概念。

被問到新課綱調降必修、調升選修課程比例是否會加大城鄉師資差距的影響？潘則表示，108課綱減少必修主要是呼應適性發展的方向，教育部國教署也特別針對偏鄉學校有資源挹注，支持這些孩子能獲得更多在多元學習機會的可能性，包括引進更多選修師資等。

此外，座談會中也有家長質疑性平課程是忽視去年公投765萬人的意見，擔心會讓孩子搞不清自己性別，潘文忠則表示，性別平等教育在台灣有將近20年，不少學生因對彼此差異了解不夠，造成校園不幸、霸凌事件發生，性別平等是讓學生了解差異並尊重，不是要把學生刻意帶往什麼方向，教科書內容也是經過各方不斷檢視，呼籲家長不要聽信特定人士的口述或網路謠傳資訊。

潘文忠也嚴正指出，教育部有責任讓每位學生在成長中都有被公平對待的機會，社會不該有人惡意用一種概念式的方式來抹滅所有老師在教學上的辛苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法