舊市愛搞怪成果公展 青年學生賦予舊城老店新氣象

2019-08-10 12:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府舉辦「舊市愛搞怪：設計思考工作營」成果公展，即日起至14日止，在樂客牛肉麵、暗香糕餅舖、晉安蔘藥房以及聯興金香行等八間店家現地展示。市長林智堅希望藉此活動培養更多青年設計師，參與城市的翻新與改造，歡迎市民朋友至上列店家索取策展旅行地圖，觀賞學員的精彩成果！

勞工處長黃錦源說，今年度設計思考營開設兩梯次，共有41名學員於8月2日結訓。學員們在老師及交大設計思考社組成的助教團隊帶領下，利用密集的20堂課程，除學習平面設計、商品設計等實用技能外，還學習如何透過實際田野調查，從老店的角度出發，發展出解決問題的設計方案。成果公展首次採用於合作店家現地展示的方式辦理，包括樂客牛肉麵、玫瑰色二手書店、透光棉花東門店、夜餘製豆、赫赫珠寶維修專門店、暗香糕餅舖、晉安蔘藥房以及聯興金香行等八間店家。

黃錦源表示，今年營隊的作品，都是店家們與學員歷經來回討論、思考過程中，教學相長，用心激盪出的火花結晶。新竹市社計營已連續舉辦三屆，希望年輕人們，以在地的文化底蘊為養分，發展出屬於新竹的文化創意創業，並藉此活動培養更多青年設計師，參與城市的翻新與改造，成為推動城市進步的中堅份子。

本活動計畫主持人曾聖凱表示，本屆營隊的課程有別以往，除了教授設計工具操作教學外，更強調如何將抽象的設計思維附諸實行，透過實地觀察舊城區的老店家的商業活動，釐清其所面臨的真實問題，發想出「如何更好」的方案，將設計能「接地氣」、符合使用者需求。另外，本次活動也首度舉辦「都市策展」形式的公展活動，在八間合作店家展示學員的設計成果，歡迎民眾共同參觀設計成果並給予指教。

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