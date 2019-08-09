莫拉克風災10週年 南部砂石價格亂象平息

2019-08-09 19:51

〔記者李立法／屏東報導〕莫拉克風災滿10週年，因災後長時間且大量疏濬，使得南部地區砂石市場陷入低迷，但今年春節前砂石及混凝土業者突然喊漲，營建業受不了成本增加紛紛向政府告狀，經公平會介入調查並開罰後，價格亂象最近才逐漸平息。

南部砂石價格今年春節前從每公噸約230元漲至280元左右，漲幅近2成，預拌混凝土業者隨後也調高價格，讓營建業者氣得跳腳，要求政府相關部門介入調查是否有聯合漲價行為。

砂石業者將漲價原因歸咎於政府淘汰老舊柴油車導致運輸成本增加及河川疏濬作業遲緩等因素，混凝土業者則強調是砂石漲價，只好反映成本，但經公部門調查市場供需、砂石標售及庫存等現況後，認為漲價原因過於牽強。

行政院公平會今年4月先對南部地區幾家主要混凝土業者依違反公平交易法分別開罰8百萬至2千萬元不等金額後，雖然業者已提起行政訴願，但南部地區的砂石及混凝土價格風波已經趨緩。

第七河川局表示，去年高屏溪疏濬量約668萬立方公尺（1立方公尺砂石約1.6噸重），今年預計疏濬1090萬立方公尺，隨著砂石出料數量增加，將要求業者落實「核實到場」措施，得標砂石須全數運進合法場地加工，若被稽查出有私自外運堆置情形，將禁止業者出料並扣留提貨保證金，同時取消業者3年的投標資格。

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