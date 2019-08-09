各界熱心協助募足旅費 新南國小軟網隊赴日為台灣爭光

2019-08-09 17:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平區新南國小軟式網球隊於今年4月初榮獲全國青年盃冠軍，取得國家代表權，將於8月14日啟程前往日本參加比賽，並舉辦活動籌募弱勢學童旅費，在安平巧遇台北市長柯文哲，柯P夫婦也大方掏出千元大鈔共襄盛舉。

新南國小校長魏萬能表示，這次赴日比賽，學校預估每一位小朋友約需5萬元的旅費，這對一般家庭是不小的負擔，對經濟弱勢甚或低收入戶家庭來說，更是不可承受之重。整個球隊在幾經調整確認參賽名單後，旅費尚缺30萬元，學校家長會與校友會決定展開籌募活動。

市議員林美燕獲悉後，媒合各工商企業及團體進行招募。在各界的熱心協助下，終於募得70餘萬元，遠超過比賽款項，今天校方在台南市議會舉行旅費與球隊基金捐贈儀式，感謝各界的協助。

林美燕表示，很感謝許多企業、團體、家長、校友及在地廟宇的慷慨解囊，讓募款目標順利達成，小朋友能朝自己的夢想向前邁進。

魏萬能表示，這次募款感謝安平小舖熱心義賣相挺，還有在地安平文教基金會、水門宮、開台天后宮、觀音亭、鹿耳門天后宮、南市幼兒教育發展協會、高健空調、伍元漢堡與南市軟式網球委員會等機關團體或個人的熱心捐輸，新南國小軟網隊將展現最佳的實力，為國爭光。

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