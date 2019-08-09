交通部「橋梁維管評鑑」 中市連4年獲優良

2019-08-09 14:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部「橋梁維管評鑑」結果出爐，中市橋梁檢測及維修已連續4年獲得優良。市府建設局今（9）日表示，市管橋梁六都最多，今年預定檢測1202座，可望於8月底完成年度檢測工作，逐步完善老舊橋梁及用路人通行安全。

台中市目前管轄橋梁超過2000座，數量居六都之冠，市府並以每2年檢測1次橋梁結構安全為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測工作，其中橋梁檢測類及維修類過去3年皆獲評優良，今年再度蟬聯，檢測成果獲交通部肯定。

建設局表示，橋梁會因為長期使用而產生疲勞老化，也會因洪水沖刷、地震搖晃或車輛撞擊等外在因素，造成構件損壞劣化現象，因此更需要藉由定期檢測發現問題，對於構件損傷原因更應徹底檢討且妥擬適當方案辦理修復，以延長橋梁壽齡。

建設局指出，為確保橋梁及用路人通行安全，市府持續執行檢測業務，今年橋梁檢測預定目標數為1202座，統計截至7月中旬已完成830座，完成率高達7成，作業進度超前，可望於8月底完成年度檢測工作。

建設局強調，未來仍會持續辦理橋梁檢測作業，根據年度檢測、例行巡查、災後檢視等結果，篩選需維修橋梁及項目，依照危險程度，逐案辦理維修、補強或改建，全面提升全市橋梁安全，提供市民安全、安心的通行環境。

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