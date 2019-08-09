颱風吸引觀浪 海巡官兵疲於奔命已驅離244車635人

2019-08-09 13:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕「利奇馬」颱風往北偏，對台影響降低，今天上午基隆風雨轉弱，北海岸湧入不少觀浪民眾，海巡單位疲於奔命，連忙開立勸導單，7日至今已強制驅離244車635人。

「利奇馬」颱風來襲，為維護民眾安全，基隆、新北市政府已將沿海範圍劃定管制區域，實施災防管制安全，若經勸離仍執意違規，將依法驅離，並予行政裁罰。

今天上午基隆、瑞芳、金山北海岸風雨轉弱，民眾放颱風假不待在家裡，開車前往海邊觀浪，海巡人員見狀開立勸導單，民眾才悻悻然離去。

海巡署北部分署第二岸巡隊因應強颱來襲，7日起針對金山、萬里、基隆、瑞芳、貢寮等地觀浪民眾實施勸離，一直到今天上午已派遣84車281員，勸離244車635人。

第二岸巡隊總隊長潘信吉強調，若仍有跨越封鎖、勸阻不聽或垂釣、下水者，將依災害防救法開罰最重台幣25萬元罰鍰，並予以強制驅離。

潘信吉呼籲，颱風期間切勿至岸際觀浪及從事海上活動，民眾若海上或岸際發現需本署協助事項，可撥打「118海巡報案專線」通報，或可撥打第二巡防區指揮部聯絡專線02-24627280，海巡署將立即派員前往處置。

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