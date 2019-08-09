宜蘭丟丟噹飛天小火車 明下午重新升空

2019-08-09 12:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］颱風利奇馬陸上颱風警報預計明日清晨得以解除，宜蘭縣政府工商旅遊處指出，宜蘭丟丟噹廣場飛天小火車，預計於明日上午9點起進行相關吊掛復原工作，目標當日下午5點前完成復原工作。

工商旅遊處指出，今日將視午後天候狀況，優先著手飛天小火車主體結構之目視安全查驗與外體清潔工作，明日小火車再度重新亮相，持續供民眾拍照取景。

工商旅遊處呼籲，施工期間民眾請勿於工區逗留，歡迎在復原工作完成後，再次蒞臨丟丟噹廣場欣賞飛天小火車。

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