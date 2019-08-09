盧秀燕宣布不放假臉書被灌爆 中市府：一切應回歸專業

2019-08-09 12:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市昨晚宣布9日正常上班、正常上課，市長盧秀燕同步在臉書發布消息，立刻引來網友灌爆該貼文。對此，台中市新聞局長吳皇昇今指出，市府經過充分討論，並透過氣象局預報資料的預估，希望大家回歸專業來討論。

盧秀燕昨晚於臉書上說，依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準，9日正常上班、正常上課。盧市長還貼心提醒，做好防颱準備、行車小心安全、若有災情發生請撥打110或1999市民線通報。此決策引發大批網友討論。

網友紛紛灌爆臉書表示，「明天如果狂雨暴雨，一定罷免你」、「在標準邊緣，還是只能硬著頭皮、冒著生命危險騎車上班，謝謝妳，讓我體會生命的可貴」、「有問題嗎？海線風大成這樣雨這麼大，還不放？」、「市長想來梧棲體驗速度與激情嗎？」、「不是媽媽市長？到底有沒有走出你的辦公室，外面風這麼大，真是好貼心的媽媽啊！」

吳皇昇指出，市府昨日的決定，是經過充分的討論，也跟南投縣、彰化縣有一個基本共識，一切依照中央氣象局的預報資料為準，透過氣象局所預報資料顯示，最大陣風以及降雨量的預估，還未達到放假標準。事實也證明，今早的風雨並沒有太大，希望大家回歸專業來判斷事情。

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