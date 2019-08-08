北捷9日維持營運6時開車 各路線「調整班距」出爐

2019-08-08 23:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕強颱利奇馬襲台，北北基9日停班停課。台北捷運8日晚間宣布9日各路線營運異動，文湖線、淡水信義線及中和新蘆線班距調整為15分鐘，松山新店線、板南線班距則約10分鐘。

台北捷運公司新聞課長凌啟堯表示，明將視颱風狀態、風速情形、彈性調整班距。

根據台北捷運所發布的新聞稿，詳細班距調整如下：

1、文湖線、淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘（北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘）。

2、松山新店線（松山站-新店站）及板南線（頂埔站-南港展覽館站）班距約10分鐘，無重疊區段。

北捷提醒，各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。

此外，北捷經營的貓空纜車、遺失物服務中心、捷運商品館、北投會館、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園均暫停服務。

木柵機廠停車場則配合市府疏散門關閉政策，開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運。

北捷表示，民眾可透過「台北捷運GO」APP、車站廣播、告示、旅客資訊顯示器、月臺電視等獲得列車到站訊息及營運狀況等相關資訊。

亦可洽詢台北捷運24小時客服專線：（02）218-12345、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889），或瀏覽台北捷運公司網站（https://www.metro.taipei ）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法