麻豆文旦 前進加拿大超市通路

2019-08-08 22:46

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆文旦已開始陸續採收，台南市政府在外貿協會、出口業者協助下，今天啟動麻豆文旦及農產加工品海外拓銷，首次前進加拿大，9月6日起將在加拿大20家超市通路販售麻豆文旦。

台南市長黃偉哲說，除中國市場外，加拿大是新開闢的文旦外銷市場，東南亞新加坡、香港也是重要外銷市場，希望突破去年外銷數量，特別是東北亞的日本更是值得努力開拓的外銷市場，日本人品嘗台南麻豆文旦的消費習慣待建立。

全台文旦去年外銷3414公噸，較前年2437公噸外銷數量增加4成，其中台南麻豆文旦外銷約占1200公噸。

台灣文旦外銷市場以中國2380公噸為最大宗，因兩岸關係緊繃，今年文旦外銷中國是否受到影響？黃偉哲說，目前情況還無法預估，但市府能做的，就是積極開拓海外市場。

黃偉哲強調，市府與外貿協會8月底在新加坡、9月初在加拿大舉辦台南麻豆文旦和農產加工品展售會全力行銷，在中國以外，也積極開拓海外市場，農業無關乎政治，凡事不必政治化，市府會做好照顧農民的工作。

今年麻豆文旦的外銷首航加拿大，今天在麻豆供果園普明園由黃偉哲、麻豆農會總幹事孫慈敏、鹽水農會總幹事邱子軒、將軍農會總幹事吳明成和普明園負責人張仲賢等人主持裝櫃儀式，象徵南市麻豆文旦及農產加工品海外拓銷正式啟動。

這次台南出貨到加拿大的有麻豆文旦、火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、關廟麵、將軍牛蒡乾、白河蓮藕粉、果乾、鹽水意麵與毛豆、黑豆、胡麻、鳳梨酥、虱目魚鬆等系列產品。

台南市農業局長李朝塘說，這次除拓展加拿大市場外，也積極規劃新加坡等國家通路販售及推廣台南市優質麻豆文旦、農產加工品，希望維持海外大型通路農產品供貨穩定，爭取海外長期契約訂單。

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