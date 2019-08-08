強颱利奇馬來襲 中市府部分活動時間異動

2019-08-08 17:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央氣象局已發布利奇馬颱風海上及陸上颱風警報，台中市政府今天說，除了做好各項防颱準備工作，也籲請民眾、事業單位共同防災、減災。颱風期間有部分活動及服務延期或停辦，市府也提醒民眾確認資訊後再前往，避免撲空。

各項活動調整資訊，彙整如下：

延期活動：

8/9（五）環保局「國家環境教育獎台中市初審」，延期辦理。

8/9（五）建設局「太原路地下道填平工程地方說明會」，延至8/15下午7點。

8/10（六）農業局「108年高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」，延期辦理。

8/10（六）屯區藝文中心「寶寶音樂律動課」，延至8/17（六）辦理。

8/10、11（六、日）屯區藝文中心「2019遊於藝X藝術市集」，延至9/21、22（六、日）辦理。

停止舉辦活動：

8/10（六）屯區藝文中心「天地行者音樂會前導講座」。

配合市府停班課公告辦理：

8/9（五）研考會資訊中心「台中市政府市民免費電腦課程」（共5班），如公告停班課，將另行通知學員補課日期及時間。

8/9（五）低碳辦公室「台中市低碳教育講堂（三）-聰明用電大解密活動」，如公告停班課，將擇期辦理。

8/10（六）中市圖總館「圖書館e學堂-一起用LINE做生意」，如公告停班課，將擇期辦理。

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