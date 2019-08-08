班班有冷氣 北市砸錢後年辦到

2019-08-08 20:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕目前台北市公立小學普通教室冷氣裝設今年8月預估達81%，公立國中達99%、，公立高中則已經達到100%。台北市教育局今表示，108學年度起提供教育優先區學校冷氣設備補助及弱勢學生冷氣電費補助，持續辦理電源改善及節能降溫措施，預計於110年完成台北市所有學校普通班教室裝設冷氣。

教育局指出，學校電力盤整改善是教室冷氣裝置的第一步，因此針對學校基礎電源改善從104年補助9031萬元、105年補助1億4178萬元、106年補助2億1010萬元、107年2億7749萬元，今年補助經費高將達3億2445萬元，將逐年賡續編列預算補助，分年分期完成。

近年氣候變遷及夏季氣溫逐年攀升，柯市府主張裝設冷氣並非單一就能解決，應從整體思維，以科學方法解決，包括綠校園例如太陽能板、綠化植栽、節能減碳、智慧校園例如電力改善、契約容量等數位管理、降溫設施設備如綠牆、灑水降溫系統及遮陽設施改善等，裝設冷氣是最後手段，國中小冷氣裝設包括弱勢學校、學生由市府編列預算補助。

教育局指出，公立國中小學校經濟弱勢生冷氣設備補助機制，普通班教室未裝設冷氣、電源已完成改善，且家長會募款達一定比例的學校，可向教育局申請該校經濟弱勢學生補助經費，每生補助3000元。

至於普通班已裝設冷氣設備，其校內的低收入戶、中低收入戶經濟弱勢學生所需冷氣電費，教育局依冷氣使用維護費基準補助，每生每年補助800元。

教育局強調，台灣在熱島效應下，為孩子在教室中裝設冷氣需考量依據環境永續經營、所處地形、海拔高度而決定裝置與否，決不是一場六都，乃至於與其他各縣市間的裝冷氣競賽。

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