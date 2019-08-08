88宜蘭強震》女友慘叫斷訊！ 男友急衝破門一看：臉綠了

2019-08-08 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭外海今（8）日清晨5時28分發生規模6.0強震，許多民眾在睡夢中驚醒。有一對情侶在地震前剛好在通話，未料地震一來女友卻突然尖叫，電話隨即斷訊，男方回撥好幾通都沒有人接，心急如焚急忙開車到女友家，結果破門後的景象讓他看傻了眼。

一名男網友在臉書《爆廢公社》發文說，他和女友5年來在睡前都會通電話，今天清晨地震前，兩人一如往常通話聊天，結果突然天搖地動，話筒裡只聽到女友尖叫一聲，電話就立刻斷訊然後就沒有訊號，他再怎麼回撥都沒有人接，擔心得立刻衝下樓開車要趕到女友家。

男網友說，結果車子碰巧沒油，他只好先衝到加油站加油，等不及的他直接拿出千元大鈔加了130元的油，連找的錢都還沒拿就從北市士林一路狂飆到新北南勢角，沿路就算有測速照相速度也都沒減速，最後還找來24小時的鎖匠來開女友家大門！

結果破門後的景象讓他傻眼，原來女友根本安然無事，安穩地躺在床上呼呼大睡，但因為不忍心打擾把女友叫醒，就一個人靜悄悄地直接離開。

許多網友見狀留言，「真的是好男友～雖然很好笑」、「我要是男友就當場臉綠，害人急得要死」、「太幸福了」、「別人的男朋友都不會讓我失望」；不過也有網友搞笑直言「這通電話聊了 4.5 小時，難怪會累呀！」、「這個故事告訴我們身上要記得帶零錢，不然加油很虧」。

對於有人質疑事情真實性，該男網友則回應，「不跟你們誇張我女友真的是秒睡型的，而且她手機是靜音我跟女友都是開著電話聊一聊睡著就放在那」，而女友會尖叫是因為被地震嚇到，後來沒回撥電話是以為地震導致沒有訊號，所以就直接睡著了。

他也直言，「可能是我太小題大作，但如果有深愛的人應該懂我的感受。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法