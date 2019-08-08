利奇馬來襲 新北兒藝節活動戶外活動全暫停

2019-08-08 13:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕中央氣象局於今天早上發布利奇馬颱風陸上颱風警報，新北市政府文化局表示，「新北市兒童藝術節」於市民廣場及周邊戶外活動將全數暫停，僅市府一樓大廳室內設施「明日博物館」的室內設施則正常營運，若宣布停課則暫停開放

新北市政府文化局表示，新北兒藝節周邊戶外活動全數暫停，包含帳棚體驗、舞台演出、小老闆市集、旋轉木馬及小火車等遊具、戶外15座藝術裝置暫時封閉及戶外闖關集章點也將全數暫停，以維護民眾安全；市府一樓大廳「。

文化局表示演出異動時間如下：8月9日下午5時的BabyBoss《BabyBoss故事劇場- Bon Bon彩色歷險記》取消、8月9日晚上7時30分YOYO家族《兒童電音派對》改期至8月11日（日）下午5時演出。

文化局表示，颱風警報解除後，將視天候及設施恢復狀況陸續回復運作，有關節目及設施的最新異動資訊將會不定時於網站更新，可上活動官網http://www.newtaipei-summer.tw/或臉書粉絲團「文青不在家，往新北的路上」查詢。

「新北市兒童藝術節」於市民廣場及周邊戶外活動將全數暫停，圖為日前西班牙BIG DANCERS首來台！與LUXY BOYS 電音三太子世紀共演。（新北文化局提供）

新北兒藝節戶外活動將全數暫停，工作人員也緊急撤除設備。（記者陳心瑜攝）

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