88宜蘭強震》台鐵全線9：51恢復正常行駛 影響8750旅客

2019-08-08 10:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日清晨5點28分，宜蘭縣外海發生規模6.0地震，一度造成雙鐵停駛、降速辦理巡軌，高鐵因降速行駛，8點前列車抵達時間略有延誤；台鐵則是經過約4小時巡查，確認各地路線及電車線均無異狀，上午9點51分全線恢復正常行駛，期間總計55列次受影響、總誤點時間達1424分鐘，共8750名旅客受影響。

今日宜蘭地震發生後，台鐵宜蘭－南澳間按地震5級強辦理停駛，南澳－鳳林、七堵－香山間依照地震4級辦理列車降速，並通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

經巡查後各路線陸續恢復正常行駛，七堵－基隆於7點5分恢復正常行駛、宜蘭－南澳間東正線於7點15分恢復正常行駛，西正線約8點00恢復正常行駛、富岡－竹南於7點35恢復正常行駛、大里=礁溪間東正線於8點30分恢復正常行駛、樹林－富岡於9點24分恢復正常行駛。最終經台鐵人員巡查完畢無異狀後，全線於9點51分恢復正常營運。

台灣高鐵受地震影響，今日苗栗以北路段地震偵測器測得40Gals以上地表加速度，依照相關安全規範，須從限速70公里開始，逐步提速進行巡檢，以確保安全；今日高鐵全線仍於上午5點50分開始準時發車營運，但受巡檢速限影響，上午8點前各列車抵達時間可能略有延誤。

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