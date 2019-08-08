88宜蘭強震》台鐵宜蘭至南澳 上午7時列車恢復正常通行

2019-08-08 07:14

［記者張議晨／宜蘭報導］今天清晨5點28分發生一起芮氏規模6.0地震，震央在宜蘭縣政府南偏東方36.5公里、深度22.5公里，宜蘭最大震度達6級；台鐵方面表示，宜蘭=南澳間按地震5級強度辦理停駛，經路檢員巡查路面及電車線，確認安全無誤後，今上午7時已恢復列車通行。

台鐵表示，宜蘭至南澳為依照5級強度地震辦理停駛，宜蘭以北、南澳以南則以4級強度慢車同行，目前路線均未收強震影響，宜蘭線部分因清晨班次較少，有4班次列車受影響。（7:34更新）

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