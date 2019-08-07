利奇馬颱風來襲...彭啟明：「這8縣市」週五放假機率高

2019-08-07 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中颱利奇馬進逼台灣！氣象局也在今（7）日下午5點30分發布海上颱風警報，預計明天早上左右將發布陸上颱風警報，不少民眾關心颱風帶來的風雨量或能達到放假標準？氣象專家彭啟明表示，有8個縣市的放假機率相當高。

中颱利奇馬持續逼近，氣象局在今天下午也隨即發布海上颱風警報，對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽將構成威脅，颱風未來將有增強趨勢，而預計明天早上左右將會發布陸上颱風警報。

此次颱風在明後天都有可能降下豪大雨，氣象局預計8日北部、東北部會有大雨到豪雨等級，9日西半部為豪雨以上等級明顯雨勢，不少網友就相當關心這次颱風帶來的風雨量是否達到放假標準。

綜合媒體報導，氣象專家彭啟明表示，按照目前路徑，星期五利奇馬颱風7級風暴風圈會接觸宜蘭縣及花蓮北部陸地，掃過新竹縣、新竹市、桃園市、苗栗縣、台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣等8縣市，這些縣市星期五都有機會放假，不過最後還是得看風雨預測資料以及接下來24小時內颱風的動向，放假與否還是交由各縣市首長根據風雨狀況判定，「不代表一定放假」。

彭啟明也指出，利奇馬的颱風眼在下午時相當清晰，代表這次威力非常強，再加上水氣的支撐，也有轉為強颱的可能，因此提醒民眾必須做好防颱措施，而颱風若遠離後也會因西南風帶來雨勢，不可輕忽防範。

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