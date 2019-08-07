環評委員女性太少引抗議 環保署：被推薦學者女性少

2019-08-07 22:16

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署於8月1日起上任的第13屆環評委員21位，其中僅有2位女性，比例約10%，民間團體批評「性別失衡」發起連署抗議，環保署「性別平等專案小組」3位外聘委員李安妮、陳秀惠、賴曉芬也集體請辭表達不滿；環保署表示，遴選時各界推薦的人選女性不多，導致女性環評委員偏少，未來將增邀1至3位女性專家學者參與環評審查，為環境把關。

未來將增邀1至3位女專家學者參與

這一屆環評委員21人中，只有高雄大學土木與環工系教授袁菁、國發會副主委郭翡玉為女性，「台灣女科技人學會」指前一屆（第12屆）環評委員，也僅有1位女性外聘委員，但靠1至3位女性官方委員撐住場面，這次比例更低，批環保署不重視性別平衡目標，為行政院推動十多年的「性別主流化」做了最壞示範。

民間團體表示，雖然行政院人事總處曾於2012年發函，將環評會與工程、核能、漁業等委員會併列為「該專業領域女性人才較為稀少不易覓得適當人選」的例子，但環評會屬跨領域性質，要找到女性專家學者不難，即使做不到3分之1，也不應低到14分之1如此離譜。

環保署綜計處長劉宗勇回應，依照環保署歷屆環評委員遴選經驗，各界推薦參與環委遴選的女性專家學者比率都不高，以這一屆為例，受推薦學者男性60人，女性8人，欲達成女性3分之1比例有其困難度，並非不重視性別平衡，環保署未來將於專案小組初審階段視開發行為個案性質，增邀1至3位相關領域女性專家學者參與環評審查，一同為環境把關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法