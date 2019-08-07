就讀在地高中減少通勤 新北3考生如願上第一志願

2019-08-07 18:00

〔記者周湘芸／新北報導〕108學年度大學考試入學分發今放榜，新北市公私立高中職參加學生共4643人，有706位錄取國立大學、218人錄取台清交等大學，其中，北大高中李承翰錄取台灣大學法律學系財經法學組、板橋高中沈旻儀錄取台灣大學法律學系法學組、永平高中高緯錄取台灣大學數學系，3人高中期間皆選擇在地就學，節省通勤時間與體力，錄取心中第一志願。

李承翰國中會考時，成績雖可進台北市明星高中，但考量通勤往返耗費太多體力及時間，選擇就近入學。高二升高三時，因個人志向由自然組轉社會組，學測結束時本想隨便填一間國立大學法律系，卸下升學壓力，卻因為同學間的互相激勵，決定報考指考如願錄取台大法律系。

沈旻儀雖然學測失常成績不如預期，但在導師的鼓勵下，決定再戰指考，最後1個月選擇到校自習全力衝刺。平時對勞動人權、消費者權益等議題相當關心的她，認為法律非常貼近生活，未來希望成為一位法官或律師。

高緯高一就讀外語實驗班，高二因興趣進入數理實驗班，從小對英文很有興趣的他，除了上課的內容外，也會主動搜尋網路上關於音樂或數理方面的的英文影片和文章，藉此增加英文的閱讀和聽力。閒暇之餘還喜歡彈鋼琴，持續進行音樂創作。

教育局提醒，各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站，若對分發結果有疑義，可先至考分會網站進行「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因，如仍有疑義，需於8月13日前簡章規定檢附相關資料，以掛號郵件逕寄考分會申請複查分發結果。錄取生則應攜帶相關證件前往錄取學校辦理相關手續。

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