廣原小熊等了10天仍不見媽媽 台東林管處照養至1歲後再野放

2019-08-07 16:32

［記者王秀亭／台東報導］10天前在台東海端鄉廣原村落單的台灣黑熊幼熊，迄今仍等不到熊媽媽前來，台東林區管理處研判母熊帶回機率低，與專家研議後，決定移地持續照養至1歲後，再擇地野放。

海端鄉廣原村民王萬有7月27日上午在釣魚場旁香蕉園救下被2隻狗追逐的台灣黑熊幼熊，台東林管處接手處理，第一階段讓小熊等候母熊前來帶回的等待期已過，台東林管處今天上午邀集專家學者，召開「廣原小熊後續處置及因應措施」研商會。

台東林管處長劉瓊蓮表示，小熊10天來活動力強、食慾佳，每餐提供的蘋果、火龍果、雞蛋及主食都吃到「翻盤」，還不時上演拆房、挖地洞，狀似要逃離現場的行為，就像小孩般調皮搗蛋、搞破壞，由於10天等待期已到，加上利奇馬颱風將襲，會先進行移籠作業，至安全處安置。

今天上午的「廣原小熊後續處置及因應措施」研商會議，由林務局長林華慶主持，邀請特有生物研究保育中心、台北市立動物園、野生哺乳動物專家學者李玲玲、林良恭、王穎、姜博仁、台灣黑熊保育協會代表及海端鄉鄉長胡金至等在地意見領袖，共商第二階段處理與因應措施，未出席的學者袁孝維、黃美秀也書面提供意見。

綜合各方意見後，林務局決議，目前僅4個月大的廣原小熊，考量其年紀尚幼小，將移往台東林管處轄屬場域，持續照養至1歲後再野放。

另外，考量花東地區未來仍可能有落單幼熊出現，政府保育主管機關與研究單位有必要建立照養野放專業技術與場域，因此小熊後續將由台東林管處負責照養，並與特有生物研究保育中心共同組成照養及野放小組，花蓮林管處、台北市立動物園及在地獸醫師合作協力相關照養、醫療及野放訓練，學者專家則提供專業諮詢。

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