新竹市竹蓮寺七夕成年禮 千名學子輭轎腳轉大人

2019-08-07 12:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年農曆七月七日不只是七夕情人節，更是七娘媽生日，新竹市竹蓮寺今天舉行北台灣唯一循古禮的「七夕成年禮」儀式，為千名學生脫絭、送上成年酒與贈與新護身符，象徵轉大人，未來更成熟，能對自己的行為負責。

新竹市長林智堅與竹蓮寺主委，同時也是市議會議長許修睿今天為滿16歲的青少年舉行成年禮，林智堅說，七夕成年禮在市府與竹蓮寺連續4年合作，報名年年秒殺，今年也吸引千名學生參加，他也歡迎年輕學子晚上繼續參加七夕晚會，與好友歡度美好晚會。

林智堅說，成年禮是這座城市16歲孩子的大事，很高興可以參與學生人生中的重要時刻，他為學生進行脫絭、送上成年酒與贈送新護身符的傳統儀式，祝福學生長大成人，未來能對自己行為負責。

市府民政處表示，竹蓮寺不僅為全臺唯二，更是北台灣年年唯一依循古禮舉辦七夕成年禮的廟宇，有感於傳統民俗文化保存不易，市府今年已是第四度與新竹竹蓮寺合作擴大辦理活動，希望公部門資源的挹注以及網路宣傳能使得活動規模越來越大，也能讓年輕學子們都能世代保存這份記憶。

民政處指出，農曆7月7日不只是大家熟悉的七夕情人節，同時也是七娘媽的誕辰，很多人都不知道「七娘媽」就是牛郎與織女中的織女，更是兒童的守護神，古時候，年滿16歲的青少年，每逢七娘媽誕辰這日就會在廟裡舉行「做十六歲」成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣完整的古老儀式，象徵孩子「轉大人」，應該要學會為自己、為社會、為國家負責任。

民政處表示，晚間7點還有青春晚會，邀請樂團「宇宙人」、擁有渾厚嘹亮嗓音的「陳芳語」、五月天力捧的新生歌手「黃奕儒」及新生代溫暖小清新「魏嘉瑩」等，歡迎市民一起共渡浪漫的七夕情人節夜晚。

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