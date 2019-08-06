小琉球潮間帶人擠人 遊客驚恐成生態浩劫

2019-08-06 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內旅遊盛地小琉球因水域遊憩聞名，其中潮間帶因易於親近，最受大眾歡迎，但遊客太多，上月底有遊客拍下潮間帶的照片，「自然人文生態景觀區」的人潮就像「下水餃」般令人瞠目結舌，該名遊客痛陳「恐造成潮間帶的生態浩劫」。

小琉球島上共有多處大大小小的潮間帶，屏東縣政府與交通部於2015年會銜公告其中杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞等5個潮間帶為「自然人文生態景觀區」，並共同出資由鄉公所聘人員進駐杉福、漁埕尾管理，訂定同時段最多承載300人入內的規定。

不過，潮間帶近幾年脫序事件頻傳，管理功效亦不彰，連最基本同時段300人在內的規則都難以落實，惟恐作為小琉球最大觀光來源的天然潮間帶資源喪失殆盡，地方解說員協會爭取也獲屏縣府委託肚仔坪區域自主管理，但人潮大舉「入侵」的趨勢不止，連外地遊客都已「看不下去」。

「自己踩在上面都有罪惡感！」，熱愛小琉球的遊客阿珠每個月都造訪小島，但今年暑假她再訪漁埕尾時發現內部人潮竟上看500人，她說，小琉球如此漂亮，但管制形同虛設，人山人海的遊客全踩上潮間帶，她強調，她不是當地人，但很擔心潮間帶出現生態浩劫，觀光永續不能只靠嘴巴，政府應好好檢討管理作為。

「自然人文生態景觀區」於法位階較高，但交通部日前曾抛出收費及管制總流量等議題後就宛如噤聲，屏縣府原預計要在7月管制遊客進入原本就不易進出的肚仔坪潮間帶，希望成為不受打擾的「種源庫」。

不過，此舉卻被以訛傳訛，影響部分鄉民誤以為是「連鄉親都禁」而引發反彈導致卡關，對此，屏縣府本週就會再召開會議，綜合各方意見討論可行的做法。

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