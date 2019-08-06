中壢國民運動中心棒壘打擊場開張 18日前免費體驗

2019-08-06 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區光明公園旁的「中壢國民運動中心」，為地上7樓、地下2樓的建築物，是桃園最大的運動中心，包括健身房、游泳池、籃球、羽球、桌球場等設施去年9月營運，設於7樓的特色項目棒壘球打擊場，今年初由承包的救國團運動產業處委由大魯閣子公司創越公司完成設場經營管理，共規劃設置6個打擊球道、2道投球設備，今年7月底完工，即日起至18日開放免費體驗。

中壢國民運動中心業務經理徐苡芹說，棒壘球打擊區機具設備都由日本進口、台灣組裝，依循日本工法及經驗建置，6個打擊球道（棒球球道）提供球速每小時80至120公里的不同球道，除了例行的右打者設置，還貼心另設左右打者專用球道，同時也配置有壘球球道，讓壘球愛好著、女性球友及孩童，都可享受盡情揮棒的樂趣與擊球的快感。

另外，規劃設置2道投球設備，分別為九宮格自動投準及十六宮格自動投準，除了投球球速顯示，還有連線遊戲，提供豐富娛樂性，結束後也會產出投球成績單，記錄相關遊戲過程。

雖然7樓棒壘球打擊區室內可使用面積較小，大魯閣仍秉持家庭娛樂中心的導向，於室內設置電子飛標機、投籃機、親子運動遊戲機台，館內也設置休息區座椅及視聽設備，提供顧客休憩及觀看體育賽事，增加顧客黏著度及停留時間。

徐苡芹說，棒壘球打擊區的營業時間是週一至週日均為上午10點至晚上10點，除了18日前供民眾排隊免費體驗，免費體驗結束後，8月的全時段均為10元享打20球，9月1日起棒壘球打擊也是每局10元，離峰時段是平日下午6點前每局20球，尖峰時段是平日下午6點後、假日全天每局12球。

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