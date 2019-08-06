國內線轉搭國際線遭收行李費 交通部：買聯程票就享優惠

2019-08-06 23:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鑑於部分離島民眾不熟悉機票購買規定，導致國內線轉乘國際線時，遭收取行李費用。交通部民航局表示，民眾只要購買「聯程票」，即可享有相關優惠，且上限不只外界所稱的23公斤，經濟艙最高可達30公斤。

交通部長林佳龍上月至澎湖參訪時，允諾澎湖縣民也可享有免費託運行李優惠。但近日有民眾指出遭民航業者收取費用，質疑交通部跳票。

民航局表示，相關優惠已經實施，交通部絕未跳票。民航局說，林佳龍當天在澎湖的發言，是原則性的宣示，也就是只要民眾搭乘同一公司或同一集團（如立榮與長榮、華信與華航）的航班，或購買聯程票，就能享有相關優惠，此一優惠內容，與全台民眾相同。

民航局表示，目前國內各航線轉乘國際線，不同業者規定略有不同，但只要是同一公司或同集團公司，旅客購買與國內線同日或前、後一日之國際線機票，國內線部分，均可提供與國際線相同額度之免費行李託運。

如昧是不同公司、不同集團，旅客只要開立聯程機票（即國內線與國際線票號相同之機票），且轉乘時間在24小時以內，搭乘國內線航班時，也可享有與國際線相同之免費行李託運額度。

民航局提醒，各家航空公司所提供的國際線免費行李託運額度不盡相同，航空公司均有公布在官網中，民眾搭機前，可先洽航空公司確認額度，以確保權益。

交通部表示，部長在此案態度與民航局一致，並已要求民航局，應確實督促各家民航業者落實相關優惠措施。

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