他們不是「8+9」 百年「什家將」今開箱重新出團

2019-08-06 20:49

〔記者王捷／台南報導〕廟會文化由於常吸收暴力、犯罪成員，讓文化蒙上陰影，甚至以八家將的台語諧音「8+9」來貶義、連結社會亂源，文化走樣影響有百年歷史的家將團「白龍庵如意增壽堂」，讓老教練陳欽明不願再收徒，不過在地方人士、區公所的努力下，陳欽明允諾收徒，「白龍庵如意增壽堂」今天開箱展示有百年傳承的團具，並指出本月10日新徒弟首次正式出陣，文化局將視察是否符合無形文資的條件，也象徵文化傳承。

「白龍庵如意增壽堂」什家將由於保留一張西元1903年的出團照片，因此可追溯到光緒年間，在1990年代「白龍庵如意增壽堂」曾獲得教育部薪傳獎，還曾接受前總統李登輝接見，並帶團出國表演，但因為社會氛圍、政治變遷讓「白龍庵如意增壽堂」與一般民眾眼中的「8+9」相同，讓今年78歲的陳欽明在10多年前就決定不收徒。

6年前，北區公所人文課發現具有百年歷史的「白龍庵如意增壽堂」，在地方人士、區公所經過2年的努力，陳欽明終於敞開心扉，4年前聚集老班底亮相，當時罹癌的畫臉師陳宗和帶著「最後一次畫臉」的心情，帶病拿起畫筆，替成員開臉，2天後就辭世，這也讓陳欽明認為，應該要將技藝盡早傳承，允諾收徒。

「白龍庵如意增壽堂」今天下午邀請地方人士、公所，先拜拜祈福，並開箱展示將有百年歷史的珍貴團具，包括成員名錄、服裝、刑具、法器，同時北區也向文化局申請，將「白龍庵如意增壽堂」登錄無形文資，10日不僅是新徒首次出陣，為了能讓百年將團出陣，公所四處募款，並向文化局申請經費，共籌出30萬元出團經費，當日文化局也派員認證，該團是否符合無形文資標準。

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