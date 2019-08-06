東市柏油路新鋪月餘即凹凸破裂 元凶是重車輾壓

2019-08-06 15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東市沿海東51鄉道柏油才新鋪一個多月，就已經像豆腐渣般破裂凹陷，市代質疑偷工減料所致，但市公所表示，是被附近施工出入的重車壓壞，對方已允諾刨除重鋪。

此受損路段位於成都南路與豐谷南路之間的東51線鄉道，市公所花費近百萬元鋪設，路面的柏油還黑亮嶄新，卻已經像碎裂的豆腐，有凹陷也有凸起，且有波浪紋的破裂痕跡，清楚可見舊有路面。

市代陳金溪說，才新舖設沒幾天，就如此的慘況，這樣的工程施工品質真的不知道該怎麼說了！他與民眾到現場察勘，發現此路面原為水泥鋪設，而水泥與柏油路面根本無法黏著，況且柏油路鋪設前也沒有先灑一層柏油，現場裂痕處量測厚度也明顯不足。

市公所工務課長賴裕宗澄清此路面受損無關施工品質，市公所也已經會同縣政府找出元凶，就是在附近施作第八河川局消波塊工程的廠商，以重車壓壞路面。

賴裕宗說，此路是在6月下旬新鋪設完成，沒幾天包商就發現路面破損，經查是消波塊施工的重車輾壓造成，立即邀集相關單位會勘，做成會議紀錄，要求重車業者回復原狀。

他說，受損路面約400多公尺，應全部刨除重新鋪設，且須在8月中旬前完成。

賴裕宗說，現狀柏油部份厚度不足，是因為被輾壓排擠，才導致厚薄不均。

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