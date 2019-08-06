轉圜？不捨？大鵬灣BOT渡假酒店持續營業

2019-08-06 14:54

［記者陳彥廷／屏東報導］交通部觀光局大鵬灣國家風景區的BOT商「大鵬灣國際開發股份有限公司」解約案紛擾整個暑假7月，原定8月1日大鵬灣東岸的BOT就要全數停業，但這幾點園區內部僅供步行遊客進入，但其內的住宿站點、大東港地區單一最大量體的「東方渡假酒店」仍照常營業且有住客登記入住，引發到底是「轉圜餘地」、「難道是依依不捨」的議論。

BOT商今年3月認為鵬管處未改善水質，致水上遊憩難發展而連年虧損並提出解約，6月提仲裁，原定7月31日全園暫停營業，因其中擁現今全台唯1合格賽車場，暑假旺季退場的決定，除了震憾國內車界，也殃及週邊其它觀光業者。

位於大鵬灣東岸的BOT園區，原定的最後營業日過去，但這幾天以來園區內的東方渡假酒店仍照常營業，不過，原本最受親子及遊客青睞的大鵬灣卡丁車場，卻因進行台灣燈會後的園區復原工程而暫停。

該國家風景區的管理處（簡稱鵬管處）證實，東方渡假酒店短期內不會停業，全案仍視仲裁情況決定未來發展，鵬管處並強調，8月時東港大鵬灣觀光產業發展聯盟所組成的非BOT觀光業者也祭出「住1晚送1晚」的好康，近期反映佳，還有其它如遊湖、風帆及東港特產伴手禮等，推薦遊客來東港挖掘出更多旅遊好康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法