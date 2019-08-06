「利奇馬」龜步前進持續增強 左右兩邊還有擾動發展中

2019-08-06 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」結構好轉，強度持續增強，最快今（6日）就會增強為中度颱風，各國氣象單位路徑預測逐漸收束，是否會登陸仍存在變數，但大致確立颱風在週四、週五（8-9日）接近台灣東北方海面，氣象局可能在明（7日）陸續發布海上、陸上颱風警報，其左右兩邊還有低壓系統在發展，牽動未來路徑。

天氣風險公司指出，利奇馬颱風過去移動速度相當緩慢，不過環流開始整合，強度、暴風圈持續提升，氣象局最快明天就會發布海上、陸上颱風警報，週四下午起到週五全天，將是颱風影響台灣最明顯的時間，北部、東部首當其衝，要防範強風豪雨，而在颱風北上後，有機會引進強烈的西南風，中南部也要在週五以後嚴防持續性的大量降雨。

分析師吳聖宇表示，利奇馬由於處於季風低壓槽中，東邊、西邊各有擾動在發展，一直到今晚都會呈現慢速移動的狀況，隨著第8號颱風范斯高侵襲九州後北上，高壓開始西伸，利奇馬將開始以西北方向加速移動，而高壓引導強度將決定颱風是否會直接登陸，明天才會比較明確。

目前位於利奇馬東邊的熱帶性低氣壓持續發展，最快今天就會增強為第10號颱風「柯羅莎」（Krosa，柬埔寨提供，鶴），吳聖宇指出，該系統直接干擾利奇馬颱風移動的機會不大，但若發展迅速，反倒會加重利奇馬對台灣陸地的威脅性。

至於南海的熱帶擾動「96W」，吳聖宇認為，恐會變成利奇馬的西南尾一部分，除非在未來兩天有很顯著的發展，不然對利奇馬的動態可能影響比較小。

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