「青春‧正好音樂祭」音樂會 8/10中壢藝術館前同樂

2019-08-05 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「青春‧正好音樂祭」系列演唱會，以「我的世界，我做主！」為主題，即日起至10月，集結10所桃園高校熱音社團，超過20組在地樂團以及16組音樂主打星，打造4大曲風主題，同時在中壢藝術館前廣場推出14場系列演唱活動。10日下午4點至晚上9點在中壢藝術館前的中正公園大草皮舉辦大型音樂會，邀請桃園高校熱音社團與歌手白安、符瓊音、張心傑、HUSH、BOXING樂團、火星樂團哥等「軋台」交流，展現青春熱力與原創精神。

桃園市長鄭文燦今天下午偕桃園高校熱音社團齊聚中壢藝術館參加系列演出宣傳活動，表示中壢藝術館1985年成立，歷經34個年頭，為提供更適合的設備環境，市府爭取到文化部「前瞻計畫」經費約4800萬元整修廳舍，包含後台隔音改善、音樂廳地坪及觀眾席座椅更新、廁所改善、頂樓防水、空調改善工程等，預計下半年度整修完畢。

鄭文燦表示，中壢藝術館從今年7月至11月預計進行多項整修計畫，但藝文服務及活動將持續辦理不打烊，特別規劃於館前廣場舉辦「青春．正好音樂祭」系列活動，舉辦14場小型音樂會，集結桃園各高校社團及超過20組在地樂團，以及MATZKA、吳蓓雅、神棍樂團等16位音樂主打星，以「桃young流行」、「搖滾派對」、「清新民謠」、「異國爵士」等4大曲風系列，希望音樂活動擺脫既有框架，創作或在地歌手等不同類型的樂團都能參加，讓高校生在中壢這個充滿青春的城市有更多發揮的舞台。

鄭文燦還說，青年事務局於桃園區大興西路與正光路口設有「興光堡壘」基地，歡迎青年朋友前往借用，至於設在捷運A17站前、預計明年完工的「桃園流行音樂露天劇場」，可舉辦1萬5000人國際級大型演唱會，將帶動桃園流行音樂產業再升級。

活動資訊可至「中壢藝術館」臉書粉絲專頁查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法