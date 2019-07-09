中壢藝術館音樂廳封館整修 藝文推廣不打烊

2019-07-09 21:54

〔記者李容萍／桃園報導〕1985年啟用的中壢藝術館，為營造更優質的演出空間，即日起至12月進行為期半年的整修改善工程。整修期間館內音樂廳暫停開放，但藝文推廣服務不打烊，除館內第一、二展覽室仍照常開放，市府藝文設施管理中心另規劃於中壢藝術館大廳、廣場及館內外舉辦表演藝術活動，持續推廣藝文。

藝文設施管理中心主任王啟仲表示，啟用34年的中壢藝術館，具演繹著桃園藝文展演發展與傳承的時代意義，曾於2013年完成外牆整修，外觀由原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築。但是音樂廳的觀眾席地坪、座椅及廁所等多項設施逐漸出現損壞，經文化局規劃館舍再升級計畫，獲得文化部「前瞻計畫」8000萬元補助，市府另配合5300萬元，總計1億3300萬元經費，進行桃園展演中心及中壢藝術館兩館整修及再升級工程。

其中，中壢藝術館整修經費約4800萬元，整修項目包含後台隔音改善、音樂廳地坪及觀眾席座椅更新、廁所改善、外牆格柵整建、樓頂防水和空調改善等工程，改善後的館舍將大幅提升藝文團隊與民眾需要，成為更專業及舒適的藝文空間，使老館舍賦予新生命力。

配合整修工程進行，音樂廳暫停開放，但藝文推廣服務不打烊，13日下午2時30分在大廳安排「五洲園今日掌中劇團」演出戲說傳奇《魯班公傳奇》、《鯉魚伯公》，20日下午2時在大廳推出「碧霞鄉土客家民謠劇團」的《山歌情．客家韻》，另7月底至10月的週休假日於門前廣場舉辦「青春．正好音樂祭」流行音樂活動。

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