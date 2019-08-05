地理奧賽海報 我高中生以地震預警系統摘冠

2019-08-05 20:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕2019國際地理奧林匹亞競賽今年在香港舉行，台灣派出4名高中小將出征，得2銀1銅，另在賽事焦點之一的海報發表中，4人合力介紹台灣地震預警系統，受大會青睞，與加拿大、荷蘭等隊並列冠軍，也拿下最佳人氣獎。

台灣師範大學地理系表示，國際地理奧賽今年由香港舉辦第16屆競賽，共有43國166位選手參賽，台灣由北一女周昀葶、薇閣中學陳宇浩、高雄中學黃彥鈞、衛道中學蔡承軒等4人組代表團出征，賽事包含野外實察測驗、地理議題測驗及多媒體測驗，採英文作答。

台師大地理學系助理教授吳秉昇認為，地理奧賽需要應用的學科知識非常廣泛，包括歷史、地科、生物、工程科學等，本屆考題偏向自然地理與環境地理，需要英文寫作、系統思考與大量閱讀的基礎，非常不簡單。

而該賽事原定今天公布，但因遭遇香港罷工浪潮，使相關作業事先提早，台灣隊方面，由陳宇浩、蔡承軒等拿下銀牌，周昀葶獲銅牌，維持跟去年一樣的3面獎牌成績。

但在賽事另一重頭戲「海報發表」方面，台師大地理系指出，台灣學子表現傑出，4人合力以「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」，介紹台灣產官學界對震災預警及緊急應變系統的研發成果，受到評審青睞，與加拿大、荷蘭等國並列冠軍，更拿下最佳人氣獎肯定。

另一位領隊老師、台中一中教務主任彭佳偉則提到，目前已正式上路的108課綱，特別強調學科「探究與實作」精神，在教科書編撰及學生實際參與野外實察以及作圖等實作機會較以往提高許多，相信未來將有助於選手臨場應變和抗壓表現。

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