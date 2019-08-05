廚餘變有機肥料 北市8/12起開放2000包免費領

2019-08-05 16:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市每年約可回收5、6萬噸的廚餘，北市環保局還會將回收堆肥廚餘委託具有肥料登記證之廠商製作成有機質肥料。環保局將於8月12日在「田園銀行網路平台」開放2000包有機肥料，免費供台北市民申請。

北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，其佔比約9:1。堆肥廚餘做成有機肥料的效率約為2至3成，代表每100公斤的廚餘約可做成20至30公斤的有機肥料。

北市堆肥廚餘委託合格廠商製作有機質肥料後，自106年起將部分肥料回饋北市，每季約發放給15噸給市民。環保局表示，今年第三季將發放20噸有機肥料（2000包、每包10公斤）給民眾，民眾8月12日11時起可至「田園銀行網路平台」（https://farmcity.taipei/city/m0/index.php）申請，每人限領取一包。

北市田園城市有機肥自106年第二季開始發放，當年共發放20.4噸、總發放單位及人次為1961；107年共發放35.37噸、總發放單位及人次為3301；今年截至6月6日，已發放41.16公噸、總發放單位及人次為2843。環保局表示，未來將持續發放，邀請更多市民加入田園城市的行列，打造台北成為綠色環保的循環城市。

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