又有新颱風？利奇馬還沒來 第10號颱「柯羅莎」最快明生成

2019-08-05 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕目前西太平洋有2個颱風在發展，第8號颱風「范斯高」直撲日本，第9號颱風「利奇馬」則路徑西修，對台威脅大增，需密切觀察動態，同一時間位於馬里亞納群島的熱帶低壓也蠢蠢欲動，日本氣象廳已發布「烈風警報」（GW），有機會在24小時內增強為第10號颱風「柯羅莎」（Krosa，柬埔寨提供，鶴）。

范斯高明登陸日本九州

根據日本氣象廳的觀測顯示，第8號颱風「范斯高」強度略為增強，其中心氣壓975百帕，近中心最大風速達每秒35公尺，相當於中度颱風，今下午的中心位置在北緯30.8度、東經134.5度，以每小時30公里速度向西北西前進，預計明登陸九州。

利奇馬逼近 氣象局不排除發海、陸警

氣象局觀測顯示，第9號颱風「利奇馬」今下午2點的中心位置在北緯18.9度、東經129.7度，向西北西移動時速15公里，氣象局最新預報再度西修路徑，中心從台灣北部近海通過，更貼近北海岸，強度發展上看中度颱風，對台威脅大，氣象局不排除發布海上陸上颱風警報的可能性，必需密切觀察颱風動態。

柯羅莎最快明生成 牽動利奇馬動態

除這2個颱風外，目前在馬里亞納群島的熱帶性低氣壓「TD15」持續發展，日本氣象廳已對其發布「烈風警報」（GW），氣象局也認為其有發展為輕度颱風的趨勢，最快在明天增強為第10號颱風「柯羅莎」，未來朝日本方向前進機率高，準「柯羅莎」發展也牽動「利奇馬」未來動態，氣象局表示，若這個系統發展較強可能會影響利奇馬路徑偏西，更向台灣靠近。

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