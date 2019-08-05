「她是我孩子！」 60歲父捐腎救32歲女兒

2019-08-05 15:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕「她是我孩子！」60歲男子黃連發不忍32歲女兒黃瓊瑜長年飽受洗腎之苦，3個月前捐腎救女兒，讓女兒重獲新生；今天，一家人在秀傳醫院和醫護人員共同宣導活體腎臟捐贈移植，黃連發聽到女兒祝福他「父親節快樂！」他掉下激動的淚水說，他想每一個家庭遇到這種問題，身為長輩做法都會跟他一樣。

3年多前黃瓊瑜感冒1個月病情未好轉，就診檢查肺炎，因而住院治療，進而被發現腎臟也出問題，緊急轉入加護病房洗腎，洗了2年半的時間。

黃瓊瑜說，當時檢查不出什麼原因導致腎臟功能喪失，讓她很難接受要終身洗腎的事實，人生陷入低潮，出院後，每週3天往返醫院洗腎，須忍受不自主抖腳導致每晚睡不好，更因洗腎後頭暈、身體不舒服，開車或騎機車往返住家和醫院，都讓家人提心吊膽，要由爸媽或是親舅舅陪同就醫洗腎，很麻煩家人，自己的工作因此不保，只好辭職待在家裡專心養病。

對洗腎病患來說，換腎是脫離醫院洗腎室唯一之途，「不是每一個人都願意捐腎救人！」黃瓊瑜說，她很有福氣，有這麼一位愛她、疼她的爸爸。

少了1顆腎的黃連發談及為何要捐腎救女，他說，因為她是我孩子，不忍心讓女兒年紀輕輕就要從此洗腎到老，他是她的爸爸，救女兒天經地義，他相信天下父母心，每個家庭遇到這種事，長輩的作法都會和他一樣。

負責這對父女腎臟移植手術的秀傳醫院副院長賀昊中說，台灣早已達到國際標準的器官移植能力和經驗，卻缺乏捐贈者，目前國內等待腎臟移植人數超過7600人，接受移植僅140多人，國內腎源實在有限。

去年全台腎臟移植共344例，其中，大體腎臟捐贈移植181例、親屬間活體腎臟捐贈移植為163例。

賀昊中表示，衛福部已於今年發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，盼促進國內非親屬間器官捐贈風氣，衛福部也於今年發布修正「全民健康保險保險對象免自行負擔費用辦法」，將「移植器官」列為重大傷病項目，捐贈器官者摘取器官相關費用也免去自行負擔部分醫療費用。

秀傳醫院腎臟科主任醫師張舜智說，台灣末期腎病變發生率和盛行率，一直保持在世界前2、3名，全台目前約8萬多名洗腎病人，長期耗用醫療資源造成健保沈重負擔，國內腎臟移植技術成熟，醫護人員會評估捐贈者的健康安全無虞，同時受贈者有高成功率，才會進行活體捐贈移植，原本黃連發一開始也因為血糖指數偏高，治療後再重新評估，符合移植條件，院方才於今年5月安排父女一起動刀，完成這樁父捐腎給女兒的移植手術。

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